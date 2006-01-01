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معسكر مغلق للتعدين استعدادا للشرقية بكأس مصر
31
ديسمير
2016
20:46 PM
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دخل الجهاز الفني لنادي النصر للتعدين، بقيادة أسامة عرابى، معسكرا مغلقا بمحافظة الشرقية استعدادا لمواجهة نادي الشرقية المرتقبة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، المقرر لها الثلاثاء المقبل
وأكد عبد الله حارون، المدير التنفيذى لنادي النصر للتعدين، أن الفريق يدخل معسكرا مغلقا يوم الإثنين المقبل بالشرقية، من أجل إراحة اللاعبين قبل تلك المواجهة الصعبة والمرتقبة.وأضاف حارون أن الفريق يختتم تدريباته بأسوان غدا الأحد على ملعبة بإدفو قبل السفر للشرقية استعدادا للقاء كأس مصر.
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