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بالصور.. الحضري يستعد لأمم أفريقيا بجلسة استشفاء في الأسيوطي
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ديسمير
2016
20:46 PM
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حرص عصام الحضري، حارس منتخب مصر ووادي دجلة على عمل |استشفاء| في منتجع الأسيوطي سبورت استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017
ووجه الحضري الشكر لسيف الأسيوطي رئيس شركة الأسيوطي سبورت، ووائل حبيب مدير الكرة، اللذين كانا في استقبال الحضري.
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