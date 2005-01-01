كتب- علي البهجي: توج التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في تونس 2016، من مجلة «تونس فوتبول»، في الحفل الذي أُقيم بصفاقس

ونال |معلول| الجائزة بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري التونسي مع الصفاقسي، بجانب مشاركته المتميزة مع المنتخب التونسي، قبل انتقاله للأهلي المصري.

ومنذ انضمامه للأهلي ويقدم معلول مستوى طيب مع فريقه الجديد، لكنه غاب في أخر 3 مواجهات ببطولة الدوري الممتاز، بسبب الإجهاد حسبما صرح حسام البدري المدير الفني للأهلي.

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