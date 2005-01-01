-
رياضة
- «تقرير حلمي» ينقذ جنش من العقوبات المالية في الزمالك
- البلاستيك بـ10 لاعبين يفوز على العبور برباعية
- إنبي 2005 يفوز على الأهلي والجيش في دوري القاهرة
- نتائج الجولة الـ 14 لدوري الجمهورية للناشئين 99
- 60 يوما في سموحة.. كشف حساب حلمي طولان «تقرير»
- نتائج الجولة الـ 11 بمجموعة الجيزة لدوري القسم الثالث
- 26 لاعبا في قائمة منتخب 97 لمعسكر أمم أفريقيا
- جلسة بين فرج عامر وطولان لإنهاء أزمة الشرط الجزائي
- الأهلي 99 يهزم المقاصة 3-1 في دوري الجمهورية
- شوقي غريب وحمادة صدقي ومؤمن سليمان الأبرز لخلافة طولان في سموحة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السيتي يدفع بقوته الضاربة .. ومهاجم وهمي في ليفربول
كتب - محمد همام: أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليفربول في قمة الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي
وشهدت تشكيلة السيتي عودة الأرجنتيني الدولي سيرجيو أجويرو لقيادة هجوم السيتي من جديد بعدما غاب في آخر 4 جولات بسبب عقوبة الإيقاف.
كما تواجد الثلاثي ديفيد سيلفيا وكيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج خلفًا لأجويرو.
وجاء تشكيل السيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: برافو.
في خط الدفاع: كلاروف - أوتاميندي - ستونز - زباليتا.
في خط الوسط الدفاعي: يايا توريه - فيرنانيدينو.
في خط الوسط الهجومي: ستيرلينج - سيلفا - دي بروين.
في خط الهجوم: أجويور.
في المقابل أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه.
وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: مينوليه.
في خط الدفاع: كلاين - كلافان - لوفيرن - ميلنر.
في خط الوسط الدفاعي: فينالدوم - هندرسون - كان.
في خط الوسط الهجومي: لالانا - ماني - فيرميونيو.
ويحتل ليفربول وصافة الجدول برصيد 40 نقطة، في المقابل يأتي السيتي ثالثًا برصيد 39 نقطة.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)