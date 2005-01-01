كتب - محمد همام: أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليفربول في قمة الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي

وشهدت تشكيلة السيتي عودة الأرجنتيني الدولي سيرجيو أجويرو لقيادة هجوم السيتي من جديد بعدما غاب في آخر 4 جولات بسبب عقوبة الإيقاف.

كما تواجد الثلاثي ديفيد سيلفيا وكيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج خلفًا لأجويرو.

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: برافو.

في خط الدفاع: كلاروف - أوتاميندي - ستونز - زباليتا.

في خط الوسط الدفاعي: يايا توريه - فيرنانيدينو.

في خط الوسط الهجومي: ستيرلينج - سيلفا - دي بروين.

في خط الهجوم: أجويور.

في المقابل أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: مينوليه.

في خط الدفاع: كلاين - كلافان - لوفيرن - ميلنر.

في خط الوسط الدفاعي: فينالدوم - هندرسون - كان.

في خط الوسط الهجومي: لالانا - ماني - فيرميونيو.

ويحتل ليفربول وصافة الجدول برصيد 40 نقطة، في المقابل يأتي السيتي ثالثًا برصيد 39 نقطة.

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