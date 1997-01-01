كشف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 1997 عن قائمة اللاعبين التي تشارك في معسكر المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية للشباب والمقرر انطلاقها في فبراير المقبل بزامبيا