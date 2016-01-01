يعقد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، جلسة خاصة مع حلمى طولان المدير الفنى السابق للفريق لإنهاء بعد الأمور المالية بين الطرفين

وكان نادي سموحة قد أعلن انتهاء علاقته التعاقدية مع طولان بسبب أزمة المدير الفنى مع حسام باولو وإصراره على رحيله وهو ما رفضته إدارة النادي. وينهى على ضوء تلك الجلسة رئيس سموحة أزمة الشرط الجزائي بعقد طولان الذي ينص على حصوله على راتب شهرين بقيمة 400 ألف جنيه.