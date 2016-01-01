فاز اليوم السبت، فريق الأهلي لكرة القدم تحت 17 سنة، على نظيره مصر المقاصة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لدوري الجمهورية للناشئين

وأحرز أهداف القلعة الحمراء كل من محمد أحمد بيسو وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد شكري، ويقود الأهلي جهاز مكون من محمد سعد مدير فني وأحمد جمال مدرب عام، ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداريًا، وصبري عبد الباري مدلك، وكريم سيد أخصائي تأهيل ومحمد إمام طبيب.