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شوقي غريب وحمادة صدقي ومؤمن سليمان الأبرز لخلافة طولان في سموحة
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ديسمير
2016
17:46 PM
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دخل شوقى غريب المدير الفنى لنادي الإنتاج الحربي، ومؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، وحمادة صدقي المدير الفني لسموحة سابقا، دائرة اهتمام سموحة لتولى قيادة الفريق خلفا لحلمى طولان
وأنهى سموحة علاقته بطولان بسبب تراجع نتائج الفريق، إصرار طولان على رحيل مهاجمه الهداف حسام باولو.ويعد شوقى غريب الأبرز لتولي قيادة سموحة نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربطه بمسئولي النادي السكندري، إضافة إلى حمادة صدقي الذي سبق وان تولى قيادة الفريق، في حين يعد مؤمن سليمان أبرز المرشحين لقيادة الفريق بعد تجربته مع الزمالك.
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