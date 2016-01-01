وأنهى سموحة علاقته بطولان بسبب تراجع نتائج الفريق، إصرار طولان على رحيل مهاجمه الهداف حسام باولو.ويعد شوقى غريب الأبرز لتولي قيادة سموحة نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربطه بمسئولي النادي السكندري، إضافة إلى حمادة صدقي الذي سبق وان تولى قيادة الفريق، في حين يعد مؤمن سليمان أبرز المرشحين لقيادة الفريق بعد تجربته مع الزمالك.