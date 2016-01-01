قرر عمرو فهيم المدير الفنى لفريق الشباب بنادي الإسماعيلي مواليد 97، ضم محمود حمد لاعب الفريق الأول إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بتروجت غد الأحد بالسويس، في الجولة العاشرة لدوري الجمهورية للشباب في الموسم الجاري