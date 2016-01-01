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مرتضى منصور: تعديل في الجهاز الفني.. وشيكابالا اعتذر لحلمي
القاهرة- (أ ش أ): شدد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن مباراة الأهلي عادية ومرت دون أي أزمات للفريق، ومازال مشوار الدوري طويل، حيث يتبقي للزمالك 17 مباراة في الدور الثاني، بخلاف لقاءين مؤجلين من الدور الأول
وأشار مرتضى إلى أن الزمالك مر بظروف صعبة أدت للخسارة بثنائية نظيفة أمام الأهلي، حيث تأثر الفريق الأبيض بإصابة ستانلي ومصطفى فتحي، وكذلك إيقاف الظهير الأيمن أسامة إبراهيم.
وأوضح رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إنه لا نية في تغيير محمد حلمي المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه سيتم إجراء تعديل في الجهاز الفني خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وانتقد مرتضى منصور اختيارت المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، واصفًا اياها بالظالمة لعدم اختيار باسم مرسي ومحمود حمدي |الونش| ثنائي الزمالك، وكذلك ثنائي الأهلي وليد سليمان ومؤمن زكريا، واختياره للاعبين لم تشارك مع فرقها في المباريات منذ فترة كبيرة.
ونفي رئيس الزمالك في ختام تصريحاته وجود أي خلافات بين محمود عبدالرازق |شيكابالا| لاعب الفريق وبين محمد حلمي، موضحًا أن الأمر انتهي تماما باعتذار اللاعب للمدير الفني الذي تقبل اعتذاره.
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