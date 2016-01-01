القاهرة- ( د ب أ): عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت بمقر اتحاد الكرة المصري بالقاهرة، للحديث عن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس امم افريقيا 2017 بالجابون والمقرر اقامتها خلال الفترة من 14 يناير حتى الخامس من فبراير المقبل

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على وفاة محمد دياب العطار |الديبة| نجم الاتحاد السكندري السابق، والذي وافته المنية أمس الجمعة، وأعتذر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن حضور المؤتمر لإصابته بوعكة صحية شديدة.

ومن جانبه، أكد كوبر ثقته في المجموعة التي تم إختيارها في القائمة الأولية للفراعنة والتي ستدخل معسكر الإعداد بدءا من الغد قائلا: |كنت أتمنى وجود أكثر عدد من اللاعبين لكني ملتزم بضم 23 لاعبا فقط، وهناك عناصر مميزة، التزامي بالقائمة منعني من ضمهم|.

وتابع كوبر تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، موضحا أنه دائما ما يشعر أنه في اختبار صعب قبل اختيار قائمة اللاعبين لكل لقاء وقبل كل بطولة، مشيرًا إلى أن المثالية في كرة القدم غير موجودة.

وأضاف كوبر أنه يحاول أن يكون عادلا في كل المواقف على قدر الإمكان، سواء في تلبية رغبات الجماهير أو الإعلاميين أو اللاعبين، مشددا على أن السبب وراء استبعاد مهاجم الزمالك باسم مرسي فنيا وليس أخلاقيا.

وعن المعايير الفنية في اختياراته لقائمة اللاعبين، أوضح |كوبر| أنه يحتفظ بالأسباب الفنية لنفسه دون الإفصاح عنها، سواء استبعاد باسم مرسي أو مؤمن زكريا ووليد سليمان لاعبي الأهلي.

وعن الاختيارات، أوضح كوبر أن معايير اختياراته فنية بحتة، لا علاقة لها بالمصالح أو المحاباة، مشيرًا إلى أنه يتساءل لماذا لا نصبر، فمن الممكن أن ينضم الجميع في المستقبل.

وشدد الأرجنتيني على أنه سيسعى بقوة للفوز ببطولة أمم إفريقيا، رغم صعوبة المنافسة مع المنتخبات المشاركة بالمسابقة القارية قائلا: |إصرار وعزيمة وحماس اللاعبين هو مفتاح الفوز باللقب القاري بعد غياب ثلاث دورات|.

وأضاف مدرب الفراعنة أن المنافسة في تلك النسخة من البطولة القارية ستكون الأصعب فالمنتخبات المشاركة تتسم بالقوة ويوجد عدد كبير من المحترفين الافارقة في مختلف ملاعب العالم بأوروبا وغيرها من القارات لكن الروح القتالية لإبناء النيل قادرة على إعادة اللقب للقاهرة.

ورفض كوبر بشدة وصف أو تعبير منتخب محمد صلاح، مؤكدا أنه لا يعتمد على نجم روما الإيطالي بمفرده، ولكن يستغل إمكانيات |صلاح| لصالح تحقيق أهداف المنتخب.

وعن الإصابات، أوضح أن أطباء الأندية أكدوا أن العناصر التي ضمها المنتخب ليس لديها أي إصابات، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير أو تعديل القائمة، حال حدوث أي إصابات، خاصة وأن لديه فرصة قبل إرسال القائمة النهائية للمنتخب يوم 4 يناير الجاري.

ومن جانبه، كشف ايهاب لهيطة مدير منتخب الفراعنة أن صفوف المنتخب المصري ستكتمل يوم الثلاثاء المقبل بانضمام باقي المحترفين الـ 11 حيث يصلون تباعا وفقا لمشاركة كل لاعب مع فريقه وظروف الطيران ،مشيراً إلى أن الجميع لديه هدف واحد فقط وهو المنافسة وبقوة على العودة لسيادة القارة السمراء وحصد اللقب القاري.

وشدد مدير المنتخب على أن الجميع داخل صفوف| منتخبنا|، متفق تماما على أنه لا مجال لوجود خلافات بين أي عنصر من عناصر الفراعنة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين ومطالبا بعض وسائل الإعلام بغلق ذلك الملف تماما منعا لتشتيت اللاعبين وحرصا على المصلحة العامة.

وعن أزمة سفر سعد سمير للجابون بسبب التجنيد، قال لهيطة أن هناك إجراءات خاصة بانضمام المدافع للمنتخب، مؤكدا أنها ستنتهي في غضون أيام، ولن تؤثر على انضمام اللاعب للفراعنة في الجابون.

وأضاف لهيطة أنه سيتم إرسال قائمة منتخبنا النهائية قبل 10 ايّام من بداية البطولة القارية.

الجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة يدخل في معسكر اعدادي للبطولة القارية ابتداءا من غد الأحد وحتى السفر إلى الجابون يوم 13 يناير المقبل يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التونسي يوم 8 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وتصل بعثة نسور قرطاج للقاهرة -وفقا لتصريحات لهيطة- يوم الخميس المقبل على أن يدخل المنتخب التونسي في معسكر قصير لمدة 48 ساعة قبل الودية.

قائمة الفراعنة الأولية:

في حراسة المرمى: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد عواد.

الدفاع: أحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد دويدار وعلي جبر و أحمد حجازي وعمر جابر وسعد سمير وكريم حافظ وحمادة طلبة.

الوسط: عبد الله السعيد وإبراهيم صلاح ومحمد النني ومحمد إبراهيم وطارق حامد ومحمود تريزيجيه ومحمود كهربا ورمضان صبحي.

الهجوم: عمرو وردة ومروان محسن ومحمد صلاح وأحمد حسن كوكا وأحمد جمعة.

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