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رسميا.. حلمي طولان يفسخ تعاقده مع سموحة
كتب- عمر قورة: أعلن نادي سموحة برئاسة فرج عامر فسخ تعاقده بشكل رسمي مع حلمي طولان، المدير الفني للفريق، عصر اليوم السبت
وكتب النادي السكندري، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: |توجيه الشكر للكابتن حلمي طولان|، دون الإفصاح عن أسباب إنهاء التعاقد مع المدرب.
وأوضح سموحة أنه تم إنهاء التعاقد بالتراضي بين النادي والمدرب حلمي طولان وجهازه المعاون، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد البديل في أقرب وقت ممكن.
وتشير الأنباء إلى اقتراب طولان من العودة لتدريب الزمالك في التعاقد معه، بعد إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء رغبته في التعاقد معه.
وكان سموحة نجح في تحقيق الفوز بالمباراة الأخيرة أمام النصر للتعدين بنتيجة (2-1)، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم.
جدير بالذكر أن حلمي استهل مشواره مع سموحة في شهر نوفمبر الماضي، وقاد الفريق الأزرق في 10 مباريات، نجح خلالها في تحقيق الفوز بثلاث مباريات، وتعادل في خمس، فيما خسر مرتان، إحداهما أمام الأهلي حامل لقب المسابقة بهدف قاتل.
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