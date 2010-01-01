الداخلية يصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على طنطا

قرر مجلس إدارة نادي الداخلية صرف مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق الشرطي على طنطا بهدف نظيف، على ملعب ستاد بنها ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز