يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة محمد حلمي، اليوم السبت، القائمة الأفريقية المبدئية التي سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وكان من المفترض أن يتم حسم هذا الملف، أمس الجمعة، إلا أن الجهاز الفني قرر تأجيل إرسال قائمة الفريق المبدئية لحين الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي.يذكر أن مرتضى منصور ناقش مع محمد حلمي المدير الفني الأسماء، التي سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقي فيما يخص القائمة المبدئية.