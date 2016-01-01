اقترب سعد سمير مدافع النادي الأهلي من المشاركة أساسيًا مع المنتخب الوطني في لقاء مالي بالجولة الأولى مع دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لإشراك سعد سمير بجوار علي جبر في مركز قلب الدفاع في ظل عدم جاهزية أحمد حجازي للمشاركة في اللقاء أساسيًا بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.وقدم سعد سمير مستوى قويًا خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي، وآخرها أمام الزمالك في لقاء القمة، الخميس الماضي.