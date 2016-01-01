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حلمي: لم أطلب الاستغناء عن شيكابالا
كتب- عمر قورة: عقد محمد حلمي، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، مساء الجمعة، للحديث عن أمور الفريق بعد خسارة القمة أمام الأهلي
وكانت أنباء ترددت عن وجود أزمة مع المدير الفني ولاعب الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، بعدما رفض الأخير المشاركة بدلا من استالني المصاب في تشكيل الفريق قبل مباراة القمة.
وهو ما نفاه محمد حلمي قائلا: | لم يحدث أي خلاف مع شيكابالا قبل مباراة القمة كما تردد بقولي يا انا يا هو في النادي|.
وأضاف في تصريحات صحفية: |أكدت للمستشار مرتضى في الاجتماع أنه لا يريد الاستغناء عن شيكابالا، هذا اللاعب في مكانة ابني ووجوده مع الزمالك مهم|.
وفي سياق متصل، كشف محمد حلمي أنه لم يطلب الاستغناء عن أفراد الجهاز الفني للفريق الأبيض، مشددا على أنهم منسجمون ومشوار الدوري ما زال طويلا، والزمالك ليس بعيدا عن الفوز بلقب المسابقة هذا الموسم.
جدير بالذكر أن شيكابالا جلس احتياطيا وشارك في جزء من مباراة القمة 113 بين القطبين، والتي انتهت بفوز الأهلي حامل اللقب بنتيجة (2-0)، في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.
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