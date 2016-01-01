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صحف البحرين: منتخبنا خسر من عمالقة مصر في البطولة العربية لكرة السلة
المنامة - (أ ش أ) اهتمت صحف البحرين الصادرة اليوم السبت، بالمباراة الأولى للمنتخب البحريني لكرة السلة في افتتاح البطولة العربية التي انطلقت أمس في القاهرة، حيث خسرت البحرين أمام المنتخب المصري
وقالت صحيفة (الأيام) إن المنتخب البحريني |قدم أداء رجوليا وقتاليا طوال المباراة، ونجح في مجاراة عمالقة المنتخب المصري الذي تفوق على منتخبنا بفارق الطول والكرات المرتدة، معتمدا على الخبرة الدولية التي يمتلكها لاعبوه|.
وأضافت أن لاعبي البحرين تمكنوا من تقليص الفارق في الثواني الأخيرة من المباراة -التي انتهت بنتيجة 74-68- إلى نقطتين فقط بواقع 70-68 ولكن |منتخب الفراعنة| استطاع أن يحسم النتيجة لصالحه في نهاية المباراة.
ونوهت الصحيفة إلى أن المباراة القادمة لمنتخب البحرين ستكون غدا الأحد حيث يلاقي المنتخب الإماراتي.
كما اهتمت صحيفة (اخبار الخليج) بالمباراة الأولى لمنتخب البحرين في البطولة، وقالت إن المنتخب المصري استفاد من من عوامل كثيرة أدت إلى تحقيقه هذه النتيجة أبرزها الطول والخبرة لدى لاعبيه وعامل الأرض والجمهور.
وأشارت الصحيفة إلى رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة أجرى اتصالا هاتفيا فور انتهاء المباراة تحدث من خلاله مع جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشيدا بالأداء البطولي الذي ظهر عليه المنتخب أمام منتخب |الفراعنة|.
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