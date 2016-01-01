يحل ستوك سيتي، الذي يلعب له رمضان صبحي لاعب منتخبنا الوطني، ضيفا على فريق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويبحث رمضان صبحي عن الظهور مجددًا مع الفريق بعد مشاركته في خسارة فريقه أمام ليفربول بأربعة أهداف لهدف في الجولة الماضية خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.وفي المقابل يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة؛ لضمان الاستمرار في صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة وتحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي كرقم قياسي بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.