ويتحدث كوبر، خلال المؤتمر، عن معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا الأحد، ومباراة تونس الودية يوم 8 يناير المقبل بالقاهرة في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى الجابون، كما يتطرق إلى اختياراته للاعبين الموجودين في قائمة الفراعنة، ورؤيته للمجموعة التي يتواجد بها المنتخب، والتي تضم غانا وأوغندا ومالي.يذكر أن المنتخب الوطني يغادر إلى الجابون يوم 13 يناير المقبل بطائرة خاصة؛ لخوض أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية أمام المنتخب المالي يوم 17 من الشهر ذاته.