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كوبر يكشف اليوم استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا
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ديسمير
2016
07:46 AM
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يعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وإيهاب لهيطة مدير المنتخب؛ للحديث عن آخر استعدادات المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون
ويتحدث كوبر، خلال المؤتمر، عن معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا الأحد، ومباراة تونس الودية يوم 8 يناير المقبل بالقاهرة في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى الجابون، كما يتطرق إلى اختياراته للاعبين الموجودين في قائمة الفراعنة، ورؤيته للمجموعة التي يتواجد بها المنتخب، والتي تضم غانا وأوغندا ومالي.يذكر أن المنتخب الوطني يغادر إلى الجابون يوم 13 يناير المقبل بطائرة خاصة؛ لخوض أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية أمام المنتخب المالي يوم 17 من الشهر ذاته.
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