لعب الدراويش 17 مباراة، فاز في 4 لقاءات منها وهي: |الإنتاج الحربي والشرقية وإنبي وأسوان|، وتعادل في 10 مباريات مع طلائع الجيش والنصر للتعدين والمصري والزمالك وطنطا والمقاولون العرب ووادي دجلة والداخلية وبتروجت والاتحاد السكندري، فيما خسر 3 مواجهات أمام الأهلي ومصر المقاصة وسموحة.وكان محمد عواد حارس المرمى ومحمد فتحي أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق في جميع اللقاءات؛ حيث لم يتم تغييرهما في أي مباراة بالدوري، وأحرز مهاجمو الفريق 21 هدفا، وفي المقابل دخل مرماه 16 هدفا.تم احتساب سبع ضربات جزاء، تم إحراز منها أربع ضربات وأهدرت ثلاث.حصل لاعبو الإسماعيلي على 27 كارتًا أصفر وحالتين طرد حصلا على الكارت الأحمر.ويتصدر شكري نجيب ومحمد أبو المجد بوشا قائمة هدافي الفريق برصيد أربعة أهداف يليهما إيمانويل بناهيني برصيد ثلاثة أهداف وباهر المحمدي وإبراهيم حسن بهدفين، كما يخوض فريق الإسماعيلي هذا الموسم بقائمة تضم 28 لاعبًا بالإضافة إلى 5 صاعدين، شارك منهم 24 لاعبا فقط في مشوار الفريق بمنافسات الدور الأول.ولم يشارك 9 لاعبين مع الفريق خلال الدور الأول، وهم: محمد صبحي ومحمد مجدي وأيمن رجب وأحمد هاني ومحمود حمد وعمرو حسين وخالد عيد وأمير شعيب وأحمد صالح |وزة|.وتولى تدريب الفريق عماد سليمان بداية الموسم الحالي، وتمت إقالته لسوء النتائج ليتولى أشرف خضر القيادة الفنية والتي انتهت بلقاء الاتحاد الأخير بالدور الأول بعد الاتفاق مع التشيكي فرانز ستراكا على قيادة الدراويش.