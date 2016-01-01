وقال نجل الديبة في تصريح لـ«فيتو»، |إن المرض سيطر على والدي خلال الفترة الأخيرة وأصيب بالشيخوخة والزهايمر منذ 4 سنوات والذي أدى إلى تدهور صحته تماما، ولقي اهتمام من إدارة نادي الاتحاد السكندري وزارة الشباب والرياضة خلال مرضه وكان الجميع بجانبنا|. وأضاف نجل الديبة، |والدي خلال الفترة الأخيرة من عمره كان قليل الكلام|، مشيرا، |أن الرياضي الراحل كان محبا للضحك وهو ما حبب الناس كلهم فيه بالكلمة الحلوة والطريقة المحترمة|. وتوفي محمد دياب العطار، الشهير بالديبة، عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض ألزمه الفراش خلال الفترة الأخيرة.ويعد الديبة الهداف الأول لمصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ وذلك بعد أن حقق لقب الهداف برصيد 5 أهداف عام 1957 ببطولة أمم أفريقيا بالسودان.