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جدول هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الدور الأول
تنشر «فيتو» جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة بالدور الأول من المسابقة؛ حيث واصل مهاجم مصر المقاصة النيجيري نانا بوكو، تصدر ترتيب الهدافين للأسبوع الثالث على التوالي برصيد 9 أهداف على الرغم من رحيله قبل أيام قليلة إلى فريق الشباب الإماراتي على سبيل الإعارة، فيما شاركه في الصدارة زميله أحمد الشيخ صانع ألعاب المقاصة بنفس الرصيد على الرغم من عدم إحرازه أهداف بهذه الجولة
وحل مهاجم الاتحاد السكندري كابونجو كاسونجو في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، فيما واصل حسام باولو رأس حربة فريق سموحة صيامه عن التهديف وتوقف رصيده عند 6 أهداف، ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين، بالتساوي مع عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي، ومؤمن زكريا لاعب الأهلي أيضا، وعمرو مرعي مهاجم إنبي.واحتل 7 لاعبين المركز الرابع برصيد 5 أهداف هم: محمد فضل |المقاولون العرب|، أحمد عيد عبد الملك |طلائع الجيش|، أحمد كابوريا |المصري|، وليد سليمان، جونيور أجاي |الأهلي|، أحمد عبد الظاهر |المقاصة|، حسام حسن |الشرقية|.وجاء جدول ترتيب الهدافين بعد الجولة 17 على النحو التالي.
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