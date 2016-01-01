تنشر «فيتو» جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة بالدور الأول من المسابقة؛ حيث واصل مهاجم مصر المقاصة النيجيري نانا بوكو، تصدر ترتيب الهدافين للأسبوع الثالث على التوالي برصيد 9 أهداف على الرغم من رحيله قبل أيام قليلة إلى فريق الشباب الإماراتي على سبيل الإعارة، فيما شاركه في الصدارة زميله أحمد الشيخ صانع ألعاب المقاصة بنفس الرصيد على الرغم من عدم إحرازه أهداف بهذه الجولة