خضع خمسة لاعبين من ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندري لكشف المنشطات عقب انتهاء المباراة التي أقيمت بين الناديين مساء أمس الجمعة على ملعب الإسماعيلية بختام جولات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق