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خضوع 5 لاعبين لاختبار المنشطات في لقاء الإسماعيلي والاتحاد
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ديسمير
2016
05:46 AM
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خضع خمسة لاعبين من ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندري لكشف المنشطات عقب انتهاء المباراة التي أقيمت بين الناديين مساء أمس الجمعة على ملعب الإسماعيلية بختام جولات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق
خضع لاختبار المنشطات بواسطة منظمة مكافحة المنشطات ثنائي النادي الإسماعيلي محمود متولي وشريف عبدالفضيل وثلاثي الاتحاد السكندري محمود كابونجا وهشام شحاتة ومحمود السيد.
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