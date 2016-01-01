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مدير الكرة بـ«الزمالك» يكشف آخر تطورات القائمة الأفريقية
قال حمادة أنور مدير الكرة بنادي الزمالك، |إنه سيتم إرسال القائمة الأفريقية المبدئية لفريق الكرة اليوم السبت إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا|
وأكد |أنور| أن القائمة ستضم 30 لاعبا، وهم في حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود جنش، خط الدفاع: محمد ناصف وعلي فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي وأحمد دويدار وشوقي السعيد وحسني فتحي ومحمد مجدي وإسلام جمال وأسامة إبراهيم، خط الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وستانلي وأيمن حفني ومحمد مسعد ورمزي خالد وأحمد توفيق ومصطفى فتحي، خط الهجوم: أحمد جعفر وباسم مرسي ومايوكا.وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه تم الاتفاق بين أفراد الجهاز الفني على قيد جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة المحلية بالإضافة إلى الحارس الصاعد عمر صلاح، وتسود شكوك حول موقف بعض اللاعبين من الاستمرار في القائمة والمستبعدين هم: إسلام جمال وأحمد دويدار ورمزي خالد ومعروف يوسف وباسم مرسي ومحمد مسعد وعلي فتحي ومايوكا وأحمد جعفر ومصطفى فتحي؛ بسبب غموض موقفهم مع الفريق.
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