يواصل اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته مع أسوان في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها الإثنين المقبل على ملعب طنطا في الثانية ظهرا