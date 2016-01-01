اخبار مصر
-
رياضة
- مدير الكرة بـ«الزمالك» يكشف آخر تطورات القائمة الأفريقية
- طنطا يواصل تدريباته استعدادا للقاء أسوان
- طهطا يجهز لاعبيه استعدادا لمواجهة الفيوم
- سوهاج يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لناصر الفكرية
- ستوك سيتي «رمضان صبحي» يصطدم بـ«تشيلسي» بالدوري الإنجليزي
- تعادل إيفرتون وهال سيتي 2-2 بالدوري الإنجليزي
- محمد حلمي: أعد جماهير الزمالك بالفوز على الأهلي في السوبر
- انتهاء أزمة شيكابالا مع محمد حلمي
- محمد حلمي: شيكابالا زي ابني
- البدري يكشف عن البديل الأفضل لعبد الله السعيد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
طنطا يواصل تدريباته استعدادا للقاء أسوان
31
ديسمير
2016
03:46 AM
بواسطة
يواصل اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته مع أسوان في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها الإثنين المقبل على ملعب طنطا في الثانية ظهرا
وكان فريق طنطا أدى مرانا قويا أمس الجمعة، وشهد المران تنبيها قويا من جانب الجهاز الفني لطنطا للاعبي الفريق بضرورة حسم مباراة أسوان وتحقيق الصعود لدور الـ16 لبطولة الكأس.وأدى لاعبو الفريق تدريباتٍ خاصة على تسديد ركلات الجزاء في حالة دخول المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع