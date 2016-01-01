أعلن الجهاز الفني لنادي طهطا، بقيادة أشرف عرب، القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نادي الفيوم، غدا الأحد على ستاد الفيوم، ضمن مباريات الجولة الـ13 من القسم الثاني بمجموعة الصعيد