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طهطا يجهز لاعبيه استعدادا لمواجهة الفيوم
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ديسمير
2016
03:46 AM
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أعلن الجهاز الفني لنادي طهطا، بقيادة أشرف عرب، القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نادي الفيوم، غدا الأحد على ستاد الفيوم، ضمن مباريات الجولة الـ13 من القسم الثاني بمجموعة الصعيد
وتضم قائمة طهطا 18 لاعبا، وهم: معتز صابر ومحمد مزيكا حراس مرمى، أحمد أبو المجد ومحمود شطة وأحمد ميدو وكريم جمال وسيد ربيع وأدهم عطية ومحمد كشري وبدوى ناصر ومحمود السيسي وأحمد كامل وحازم أيمن وحسين الجزار وهيثم السايح وإبراهيم الحاوي وضياء بلبل ومصطفى جونيور.
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