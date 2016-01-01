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تعادل إيفرتون وهال سيتي 2-2 بالدوري الإنجليزي
(رويترز) - أحرز روس باركلي هدفا متأخرا ليتعادل لفريقه إيفرتون 2-2 مع مضيفه هال سيتي في افتتاح الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.
وارتقى باركلي عاليا ليحول تمريرة عرضية برأسه في الشباك قبل النهاية بست دقائق.
وكان هال انتظر ست دقائق فقط من البداية ليضعه قائده مايكل داوسون في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر متابعة ركلة ركنية.
وأدرك إيفرتون التعادل بعدما أخطأ ديفيد مارشال حارس هال سيتي في إبعاد كرة عن مرماه ليسكنها بقبضة يده في شباكه قبل نهاية الشوط الأول.
وأعاد روبرت سنودجراس التقدم لهال سيتي في الدقيقة 65 من ركلة حرة قبل أن يضمن باركلي نقطة التعادل لإيفرتون الذي ظل على المركز السابع برصيد 27 نقطة.
في المقابل ابتعد هال سيتي عن مؤخرة الترتيب ليتقدم مركزا واحدا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سوانزي سيتي.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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