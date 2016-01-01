أكد محمد حلمي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الدوري ما زال في الملعب، وأنه يعد بتحقيق اللقب رغم الخسارة من النادي الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز