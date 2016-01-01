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انتهاء أزمة شيكابالا مع محمد حلمي
31
ديسمير
2016
00:46 AM
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احتوي مجلس إدارة نادي الزمالك، أزمة محمود عبدالرازق «شيكابالا»، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع محمد حلمي المدير الفني للفريق
وكانت أزمة نشبت بين اللاعب ومديره الفني، بعدما تم استبعاد اللاعب من التشكيل الأساسي لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين دون رد، ورفض اللاعب اللعب بدلا من ستانلي بعد إصابته؛ لأنه لم يكن في التشكيل من بداية المباراة.
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