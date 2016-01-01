وكانت أزمة نشبت بين اللاعب ومديره الفني، بعدما تم استبعاد اللاعب من التشكيل الأساسي لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين دون رد، ورفض اللاعب اللعب بدلا من ستانلي بعد إصابته؛ لأنه لم يكن في التشكيل من بداية المباراة.