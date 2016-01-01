نفى محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك، حدوث أي خلافات بينه وبين محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب النادي الأبيض، مؤكدًا أنه مثل ابنه

وأضاف |حلمي| أنه أخطر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم صحة مطالبته برحيل اللاعب أو الاستغناء عنه في الفترة المقبلة.أما بالنسبة لمطالبة البعض له للعب برأسي حربة في المباريات قال المدير الفني: «برشلونة بقوته وجبروته ظل سنوات يلعب بدون حربة صريح من الأساس وكان يكتسح كل البطولات».