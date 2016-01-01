كتب- علي البهجي: أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، يعيش أفضل حالة فنية في الوقت الحالي، وبدأ في استعادة جزء كبير من مستواه الحقيقي

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج الحريف على قناة |dmc| إن صالح جمعة هو البديل الوحيد لعبد الله السعيد، في مركز صانع الألعاب.

وطلب البدري من صالح جمعة التركيز خلال الفترة المقبلة للحصول على فرصة المشاركة في ظل إرهاق السعيد بسبب ضغط المباريات في الأهلي والمنتخب.

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