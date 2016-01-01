كتبت- نورهان سراج: قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه من المقرر أن يقوم بعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، لحسم موقفه من الرحيل عن النادي

وأوضح البدري في تصريحات عبر برنامج الحريف على قناة |dmc| أنه يتمسك ببقاء علي معلول رغم رغبة اللاعب في الرحيل في يناير.

وأشار أن رغبة معلول في الرحيل جائت بسبب أن العرض المقدم يأتي من جانب الترجي التونسي، قائلا: |عاوز يبقى في بلده|.

وتابع أنه تم استبعاد معلول من الحسابات بسبب الإجهاد الذي تعرض له في الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات مع الأهلي ومنتخب بلاده.

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