كتب- علي البهجي: أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح ريال مدريد الإسباني، أنه يعمل جاهدا لاعداد نجله جونيور ليكون لاعبا مميزا في المستقبل

وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية، إن تربطته علاقتة جنونية بنجله جونيور، بسبب تواجدهما طوال الوقت سويا في منزل واحد.

وأضاف أنه يتمنى أن يصبح نجله في يوم من الأيام لاعبا كبيرا في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يشغل مركز رأس الحربة وليس حراسة المرمى، حتى يتمكن من تسجيل أهداف بغزارة في مرمى الخصوم.

وأختتم نجم المنتخب البرتغالي حديثه عن علاقاته النسائية ضاحكا: |الكثير من الناس يتحدثون عن علاقاتي النسائية، لدي إمراة واحدة فقط أحبها|.

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