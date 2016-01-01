كتب- علي البهجي: أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عماد متعب، مهاجم الفريق، يلعب دورا هاما خلال تواجده داخل كتيبة الأهلي

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج الحريف على قناة |dmc|، إن مسألة مشاركة أو عدمها خلال الفترة المقبلة مطروحة.

وأضاف:| عماد متعب لاعب زكي ولديه إمكانيات كبيرة، وصاحب خبرات مميزة|.

وأوضح أن متعب يجيد التعامل معه ويعلم كيف يفكر، الأمر الذي يجعل الأمور أكثر سهولة فيما بينهم.

وأكد أنه يتمنى استمرار متعب داخل الفريق، ومسألة تجديده للقلعة الحمراء مسألة وقت، مشيرًا إلى أن اللاعب مرتيط بشكل كبير بالنادي

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