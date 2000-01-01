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جوارديولا يطالب لاعبيه باللعب بنفس قوة منافسه المقبل ليفربول
لندن (رويترز) - يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن على فريقه اللعب بنفس قوة منافسه ليفربول ليتجنب إنهاء العام بنتيجة محبطة.
وبدأ جوارديولا مشواره مع سيتي على نحو رائع إذ فاز في أول عشر مباريات وتغلب على برشلونة في دوري أبطال أوروبا ولكنه قدم بعدها أداء غير مقنع.
وإذا تمكن من إنهاء العام بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري وذلك على حساب ليفربول والذي سيكون الانتصار الأول لسيتي في انفيلد خلال 13 عاما فإن ذلك سيكون تذكرة في الوقت المناسب للسبب في النظر لجوارديولا باعتباره المدرب القادر على احداث طفرة في مستوى الفريق.
وذهب جوارديولا لاستاد انفيلد خلال الأسبوع الجاري لمتابعة فوز ليفربول 4-1 على حساب ستوك سيتي. وقد يغفر البعض لجوارديولا شعوره بالقلق بالنظر إلى خسارة فريقه أمام ليستر سيتي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وإذا كرر سيتي أداءه السيء أمام ليفربول فإن المحصلة ستكون مفجعة أمام الفريق صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة أمام فريق المدرب جوارديولا.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ظهر فيه متوترا بما يعكس أهمية المباراة المرتقبة "ليفربول أحد المنافسين على اللقب بالطبع."
وقال "لا أعرف ماذا سيحدث غدا.. ولكنني أعرف أن علينا أن نلعب بنفس قوتهم. سيلعب استاد انفيلد دورا كبيرا غدا ولكن ما حدث في الماضي سيظل جزءا من الماضي."
ودائما ما تحدث المدرب الاسباني عن اعجابه بمدرب بروسيا دورتموند السابق والذي تواجه معه في دوري الدرجة الأولى الألماني عندما كان جوارديولا مدربا لبايرن ميونيخ.
لكن لم يكن لدى جوارديولا الوقت للاستمتاع بمناقشة فكرة المواجهات الفردية بين المدربين الاثنين إذ أن كل ما يراه هو جدول ترتيب مليء بالمرشحين للمنافسة على اللقب.
وقال "هناك ستة فرق تتنافس على اللقب.. خاصة على أول أربعة مراكز للمشاركة في دوري أبطال أوروبا."
وأضاف "المرشحون للقب فرق جيدة حقا لذا ستكون المنافسة على اللقب حامية حتى نهاية الموسم."
(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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