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أحمد حسن: رفضت عرض الجبلاية لقيادة أحد منتخبات الناشئين
30
ديسمير
2016
18:46 PM
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أكد أحمد حسن لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق وعميد لاعبى العالم، أنه تلقى عرضًا من مجلس إدارة اتحاد الكرة لتولى منصب المدير الفنى لأحد منتخبى مصر مواليد 2002 و99 والمزمع تشكيلها خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنه اعتذر لرئيس الاتحاد هانى أبو ريدة عن قبول العرض
وأضاف حسن خلال استضافته بصالون |فيتو|، أنه شرف لأي مدرب تولى القيادة الفنية للمنتخبات الوطنية في مراحلها السنية المختلفة إلا أنه فضل تأجيل هذه الخطوة في الوقت الحالى، مشيرًا إلى أنه عازم على خوض تجربة التدريب في المستقبل القريب ولكنه ينتظر العرض المناسب الذي يمكنه من تحقيق طموحاته التدريبية.انتظروا مزيدًا من تفاصيل الحوار على بوابة فيتو..
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