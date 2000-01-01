فاز اليوم الجمعة، فريق بتروجت لكرة القدم تحت 16 سنة مواليد 2000، على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الأول بالسويس ضمن مواجهات الجولة التاسعة لدوري الجمهورية للناشئين ليحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف مصر المقاصة