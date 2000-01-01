اختار موقع SQUAWKA العالمي فريق العام الأفضل في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لعام 2016 وجاءت من بين التشكيلة لاعب منتخبنا الوطني الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف نادي روما

وبدأ صلاح العام بشكل قوي في النصف النهائي من الموسم بالدوري الإيطالي مع روما وسجل 9 أهداف وخلال موسم 2015/ 2016 سجل 14 هدفا، بينما سجل في النصف الأول من الموسم الحالي والذي انطلق في أغسطس الماضي 8 أهداف في الدوري كما صنع 5 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله هدفا في بطولة الدوري الأوروبي.