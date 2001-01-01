فاز فريق العبور لكرة القدم تحت 15 سنة مواليد 2001 على نظيره نادي طوخ بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة السادسة لدوري منطقة القليوبية في الموسم الجاري