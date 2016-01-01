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الافريقي التونسي يستعد لمواجهة سان جيرمان وديا
تونس (رويترز) - يستعد النادي الافريقي التونسي لاستضافة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في مباراة ودية في الرابع من يناير كانون الثاني المقبل على استاد رادس الشهير.
وأكد لاعبو الافريقي أنهم يتوقون لمواجهة الفريق الفرنسي البارز وعبروا عن إصرارهم على تقديم عرض جيد على أرضهم وأمام جماهيرهم.
وقال بلال العيفة مدافع الافريقي "سنخوض مباراة كبيرة ضد فريق كبير.. لكن الافريقي أيضا فريق عريق ونأمل في تقديم مستوى قويا وإسعاد جماهيرنا."
وينتظر أن تمتليء مدرجات استاد رادس الشهير بجماهير الافريقي صاحب الشعبية الكبيرة لمساندة فريقها أمام ضيفه الفرنسي.
وقال أحمد خليل لاعب وسط الافريقي "نستعد بجدية للمباراة وسنبذل كل ما في وسعنا وندعو جماهير النادي لمساندتنا حتى اللحظات الأخيرة للقاء."
وأضاف "عودنا جمهور النادي بعروضه التشجيعية الرائعة في المدرجات ونأمل أن يستمتع بعرس كروي رائع."
والافريقي من أبرز أندية الدوري التونسي إلى جانب الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي ومن انجازاته التتويج بلقب بطولة الدوري 13 مرة بينما أحرز لقب بطولة الكأس 11 مرة وتوج بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا في نظامها السابق في 1991.
وضمن الافريقي تأهله للمرحلة الحاسمة من المنافسة على لقب بطولة الدوري التونسي الذي يقام بنظام المجموعتين هذا الموسم.
ويحتل الافريقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن الترجي المتصدر عقب الجولة 12 من المرحلة الأولى للمسابقة.
(تغطية صحفية: محمد العرقوبي- إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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