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اتحاد جدة: سنواجه الأهلي المصري خلال احتفاليتنا بـ 90 عام
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ديسمير
2016
14:15 PM
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كتب ـ مصطفى الجريتلي: قال حاتم باعشن، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، إن الأهلي وافق على خوض مباراة ودية معهم خلال فترة توقف الدوري في يناير المقبل
ويحتفل اتحاد جدة السعودي بمرور 90 عام على إنشاءه؛ حيث سيُلاقي مساء اليوم الجمعة، نظيره أتليتكو مدريد.
وأضاف |باعشن| ـ في تصريحات تليفزيونية له مساء يوم أمس الخميس :| خاطبنا 3 أندية لخوض 3 وديات احتفالية بالذكرى التسعين لتأسيسنا لكن الأهلي المصري هو ما أكد علينا مباراته حتى الآن|.
ويضم نادي اتحاد جدة، اللاعب المصري محمود عبد المنعم |كهربا|، في صفوفه على سبيل الإعارة من نادي الزمالك.
وتراجع اتحاد جدة في ترتيبه بجدول الدوري، من الصدارة للمركز الثالث بعد خصم |فيفا| 3 نقاط منه؛ على خلفية مستحقات لاعب أجنبي متأخرة.
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