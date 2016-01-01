كتب ـ مصطفى الجريتلي: تلقى مسئولو نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من المنتخب العسكري يطالب فيه بضم الرباعي محمود حمدي وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمد ناصف للدخول في معسكر مغلق ابتداءً من الاثنين المقبل

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم العسكرية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 13 وحتى 29 يناير المقبل.

وتشهد المنافسات المحلية توقفًا؛ لاستعدادت المنتخب الأول لكرة القدم لكأس الأمم الأفريقية 2017.

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