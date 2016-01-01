كتبت - نورهان سراج: ينضم سداسي النادي الأهلي، إلى معسكر المنتخب الأول، الذي ينطق بعد غدًا الأحد، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية والتي من المقرر أن تقام بالجابون مطلع العام المقبل

ومن المقرر أن ينضم السداسي:|شريف إكرامي، وأحمد حجازي، وسعدالدين سمير، وأحمد فتحي، وعبدالله السعيد، ومروان محسن| إلى تدريبات المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أعلن مساء أمس الخميس، قائمة المنتخب الأولية والتي شهدت تواجد 27 لاعبًا.

في المقابل يلتحق ثلاثي الأهلي محمد نجيب، ومؤمن زكريا، وحسام عاشور لمعسكر المنتخب العسكري الذي ينطلق 3 يناير استعداداً لخوض مباريات بطولة العالم العسكرية القادمة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قد منح اللاعبين راحة لمدة 8 أيام عقب الفوز على الزمالك في لقاء القمة 113 وتوقف مسابقة الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى الدور الأول من مسابقة الدوري متصدرًا الجدول برصيد 45 نقطة بعدما فاز على الزمالك، بهدفين دون رد، في قمة الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري.

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