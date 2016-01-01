كتبت - نورهان سراج: أكد محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مشوار الدوري مازال طويلاً، مشددًا أن بطولة الدوري تحتاج إلى نفس طويل من أجل التتويج بها

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا غاليًا على حساب الزمالك ليتقي الأخير أولى هزائمه في مسابقة الدوري.

وأضاف طاهر في تصريحات صحفية، أنه يثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني، في الإحتفاظ بلقب الدوري، مؤكدًا أن البطولة لم تنتهي بعد.

ووجه طاهر شكره للاعبين بعد الفوز على الزمالك، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدموه خلال اللقاء، وحرصهم على تحقيق الفوز، والحفاظ على صدارة الدوري قبل فترة التوقف الطويلة؛ بسبب كأس الأمم الإفريقية.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة الدوري برصيد 45 نقطة بعد نهاية الدوري الدور الأول، في المقابل جاء الزمالك ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة مع امتلاك الفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين أمام طلائع الجيش ومصر المقاصة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة