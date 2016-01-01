-
رياضة
- الافريقي التونسي يستعد لمواجهة سان جيرمان وديا
- اتحاد جدة: سنواجه الأهلي المصري خلال احتفاليتنا بـ 90 عام
- المنتخب العسكري يستدعي رباعي الزمالك
- سداسي الأهلي ينضمون لمعسكر المنتخب
- طاهر: مشوار الدوري طويل.. ونريد الإحتفاظ باللقب
- الأهلي بكافئ لاعبيه بعد الفوز بالقمة
- معلول وأجاي يغادران مصر
- محمد صلاح يقترب من الرحيل عن الزمالك
- صراع بين تشيلسي ويونايتد على ضم رودريجز
- مانشستر سيتي يسعي لضم «إيسكو» من ريـال مدريد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
طاهر: مشوار الدوري طويل.. ونريد الإحتفاظ باللقب
كتبت - نورهان سراج: أكد محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مشوار الدوري مازال طويلاً، مشددًا أن بطولة الدوري تحتاج إلى نفس طويل من أجل التتويج بها
واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا غاليًا على حساب الزمالك ليتقي الأخير أولى هزائمه في مسابقة الدوري.
وأضاف طاهر في تصريحات صحفية، أنه يثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني، في الإحتفاظ بلقب الدوري، مؤكدًا أن البطولة لم تنتهي بعد.
ووجه طاهر شكره للاعبين بعد الفوز على الزمالك، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدموه خلال اللقاء، وحرصهم على تحقيق الفوز، والحفاظ على صدارة الدوري قبل فترة التوقف الطويلة؛ بسبب كأس الأمم الإفريقية.
جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة الدوري برصيد 45 نقطة بعد نهاية الدوري الدور الأول، في المقابل جاء الزمالك ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة مع امتلاك الفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين أمام طلائع الجيش ومصر المقاصة.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)