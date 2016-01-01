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الأهلي بكافئ لاعبيه بعد الفوز بالقمة
30
ديسمير
2016
14:14 PM
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كتبت - نورهان سراج: قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعدما أنهى الفريق الدور الأول في صدارة المسابقة الدوري
واستطاع المارد الأحمر أن يجمع 45 نقطة من خلال الفوز في 14 مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات.
وقرر البدري صرف مكافأة للاعبين بعد أن تغلب الفريق أمام الزمالك، بهدفين دون رد، ليحافظ الفريق الأحمر على رصيد خالي من الهزائم بعد 17 مباراة.
جدير بالذكر أن البدري منح الفريق راحة سلبية لمدة أسبوع بسبب توقف الدوري مايقرب من 40 يومًا، حيث سيخوض المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية بالجابون مطلع العام المقبل.
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