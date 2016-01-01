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معلول وأجاي يغادران مصر
كتبت - نورهان سراج: سافر التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، إلى بلاده للانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بالجابون
ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن تدريبات الأهلي، لحين نهاية مشوار منتخبه في البطولة على أن يعود بعدها إلى صفوف الفريق استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك.
وكان معلول غاب عن المشاركة مع الأهلي في آخر 3 مباريات أمام إنبي والمصري والزمالك لأسباب فنية.
من ناحية آخرى، غادر النيجيري جونيور أجاي القاهرة متوجهًا إلى بلاده من أجل الاطمئنان على أسرته بعد توقف مسابقة الدوري، بسبب خوض المنتخب كأس الأمم الإفريقية.
ووافق الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على سفر اللاعب لقضاء الأجازة على أن يعود بعد أسبوع للانضمام إلى التدريبات الجماعية.
جدير بالذكر أن أجاي ساهم في فوز الأهلي على غريمه الزمالك بعد سجل الهدف الثاني، في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري.
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