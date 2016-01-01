يغادر التونسي أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة، اليوم الجمعة، متوجهًا إلى تونس لقضاء الإجازة التي حصل عليها الجهاز الفني واللاعبين في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون