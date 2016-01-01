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عبد الوهاب: الفوز بالقمة خطوة جديدة للاحتفاظ بالدوري
أبدى محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك في القمة الـ113، وقال إنه خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بالدرع للموسم الثاني على التوالي، رغم ضراوة المنافسة خاصة عندما تبدأ مباريات الدور الثاني
وأضاف أن الفوز على الزمالك في ختام الدور الأول من الدوري يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الزمالك مجددًا في السوبر يوم 10 فبراير القادم.. وقال: “لا شك أن الفوز على الزمالك يعد دفعة معنوية كبيرة للحصول على كأس السوبر في القمة القادمة”.وعن أداء الأهلي خلال المباراة.. أوضح، عضو المجلس، أن الأهلي قدم أداءً راقيًا على مدى المباراة، وكان الأكثر نشاطًا وضراوة على المرمى، وظهر الفريق ككل بشكل متوازن ومحترم، وبأداء تكتيكي رائع نال عنه احترام الجميع وأسعد به الجماهير.وأكد عبدالوهاب أن حسام البدري، المدير الفني، أدار المباراة باقتدار على مدى شوطيها.. وقال: “البدري خاض المباراة بدهاء شديد، وظهر ذلك بقوة في الشوط الثاني عندما هاجم الزمالك بكل خطوطه لإدراك التعادل؛ فإذا بالبدري يجري تغيير أجايى، الذي سجل الهدف الثاني وقتل به المباراة، ليضع البدري بصمته كمدرب كبير وصاحب فكر راقٍ”.
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