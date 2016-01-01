قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق، بعد أن أنهى الفريق الدور الأول في صدارة مسابقة الدوري وبسجل خالٍ من الهزائم