تقرر أن ينتظم كل من محمود حمدي وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمد ناصف، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر المنتخب العسكري يوم الاثنين المقبل

ويأتي ذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم العسكرية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 13 وحتى 29 يناير المقبل. وأخطر المنتخب العسكري مسئولي الزمالك باختيار الرباعي للانضمام لمعسكر المنتخب خلال الأسبوع الجديد استعدادا للمشاركة في البطولة المقبلة.